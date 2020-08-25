Прибыль «ВСМПО-Ависмы» упала в 2,5 тысячи раз из-за коронавируса

Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» в первом полугодии 2020 года упала в 2,5 тысячи раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из промежуточной консолидированной финансовой отчётности компании.

По итогам первого полугодия 2020 года прибыль составила 5,7 млн рублей, тогда как годом ранее она была на уровне 13,7 млрд рублей. Выручка в первые шесть месяцев также упала на 17% — с 60,5 млрд рублей до 50,4 млрд рублей, а выручка от поставок в дальнее зарубежье снизилась на 20%.

Компания ожидает, что до момента окончания пандемии коронавируса объёмы потребления титановой продукции в авиакосмической отрасли будут снижаться.

«В течение первых шести месяцев 2020 года произошло существенное снижение спроса в авиакосмической отрасли, и, как следствие, ожидаемое снижение объёма производства титановой продукции группой за 2020 год по сравнению с уровнем 2019 года составит 24%. Аналитики прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли в течение 2021–2022 годов», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана на 2020 год по выпуску продукции, сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы. Стоит отметить, что с мая по июнь на предприятии сменилось три руководителя.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.