При взрыве на заводе во Владимирской области пострадали семь человек

На заводе по производству пластиковой тары «Русджам» в Гороховце Владимирской области вечером 5 марта прогремел технологический взрыв, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет «Интерфакс».

По данным собеседника агентства в экстренных службах, это был не взрыв, а небольшой пожар в одном из помещений завода.

Госпитализированы семь сотрудников предприятия — граждане России и стран ближнего зарубежья. Информацию о семи пострадавших в беседе с ТАСС подтвердил глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела.

«Сейчас выясняем, взорвалось там что-то или это просто возгорание. По всей видимости, несчастный случай из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте», — заявил он.

В свою очередь директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев прокомментировал ТАСС, что четверо пациентов с сильными ожогами будут отправлены на реанимобилях в Нижний Новгород. Их состояние оценивается как тяжёлое, ещё троих медики определяют как находящихся в состоянии средней тяжести.

СУ СКР по региону начало проверку по факту пожара. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.