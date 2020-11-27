​​​​​​​«При утере можно заблокировать». В МВД рассказали, как будет выглядеть электронный паспорт

МВД рассказало, как будут выглядеть первые электронные версии российских паспортов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МВД, пилотный проект по внедрению электронных паспортов в Москве запустят до 1 декабря 2021 года. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты формата ID1.

«Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нём будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте», — говорится в релизе ведомства.

В министерстве добавили, что электронный документ сможет обеспечить носителя электронной подписью. При утрате его можно будет заблокировать в специальном приложении. Первыми попробовать электронный документ смогут жители Москвы.