При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек

При пожаре на газопроводе вблизи ТЭЦ в Мытищах погиб один человек, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

МЧС официально сообщало о 13 пострадавших. Один из них, по данным ведомства, был госпитализирован.

По данным РИА Новости, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В МЧС заявили, что факел пожара удалось потушить. В Минэнерго России сообщили, что из-за пожара ТЭЦ снизит мощность до нуля. В ГИБДД сообщили, что Осташковское и Волковское шоссе, которые проходят рядом со станцией, перекрыты.

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции — 1060 МВт. Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом жителей Мытищ, а также Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.