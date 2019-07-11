На ТЭЦ в Подмосковье произошёл мощный пожар (ВИДЕО)

На территории ТЭЦ в Мытищах произошёл крупный пожар, столб пламени на месте техногенной катастрофы достигает высоты примерно в 50 метров, пишет ТАСС. На место ЧП направлены экстренные службы — не менее 10 пожарных расчётов.

«ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС. Идёт густой чёрный дым», — сказал собеседник агентства.

В Центре медицины катастроф сообщили, что при пожаре пострадали семь человек. По словам источника «Интерфакса», все они — сотрудники автомастерской, которая находится рядом с ТЭЦ. В МЧС уточнили, что им не потребовалась госпитализация.

По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В МЧС заявили, что факел пожара удалось потушить. Для тушения пожара готовили авиацию, сообщал телеграм-канал «360tv» со ссылкой на сообщения МЧС. В Минэнерго России сообщили, что из-за пожара ТЭЦ снизит мощность до нуля. В ГИБДД сообщили, что Осташковское и Волковское шоссе, которые проходят рядом со станцией, перекрыты.

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции — 1060 МВт. Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом жителей Мытищ, а также Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.