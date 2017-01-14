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18 Янв 2017 14:52 | Метки: Новости

Президент УЕФА: Тесты не выявили проблем с допингом у российских футболистов

Результаты проб, взятых у российских спортсменов на соревнованиях под эгидой УЕФА, не выявили проблем с допингом. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. 

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил и манипуляциях с допинг-пробами российскими атлетами. После публикации Макларен на пресс-конференции рассказал, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. В самом докладе приводится информация, что допинг могли употреблять юные игроки.

«УЕФА делает всё возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки, – отметил Чеферин. – Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе… Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – добавил он. 

Напомним, ранее антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить сборные России от участия в любых международных соревнованиях.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: eurosport.ru

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