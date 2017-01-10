Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран Европы, Северной Америки и Африки призвали отстранить представителей России от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну прав на проведение всех международных турниров. Решение ассоциации национальных антидопинговых агентств было подписано в Дублине представителями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», – приводит слова журналиста Би-би-си Дэна Роана издание «Р-Спорт».

Участники саммита также призвали международные спортивные федерации и организаторов мировых соревнований лишить Россию всех запланированных международных турниров и ввести мораторий на их проведение.

Позже вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что это является продуманной атакой с целью дискредитации российского спорта.

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, в начале декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в России. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В частности, рассказывается о подмене проб во время Олимпиады в Сочи, а также о системе сокрытия приёма допинга при подготовке к Олимпиаде. После этого стало известно, что Международная федерация бобслея лишила Сочи права принять чемпионат мира.

Агентство новостей «Между строк»