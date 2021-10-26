Президент наградил семерых работников ЕВРАЗ НТМК за добросовестный труд

Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены семеро тагильчан.

Наград удостоены оператор поста управления стана горячей прокатки Павел Ахрамович, главный специалист технического управления комбината Евгений Баранов, аппаратчик получения сульфата аммония Александр Валов, огнеупорщик Виктор Ивановский, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Валерий Синицын, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства Михаил Трощенков.

Кроме того, за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд президент РФ присвоил звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Виктору Потапенко, подручному сталевара конвертера НТМК.