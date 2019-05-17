Пресс-секретарь президента высказался о властях Екатеринбурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о реакции властей Екатеринбурга, которые решили провести опрос горожан на тему строительства храма в городском сквере только после заявления главы государства Владимира Путина.

Журналисты РИА Новости спросили пресс-секретаря о том, говорит ли это о неспособности местных властей решать проблемы самостоятельно, раз опрос жителей был запущен только после слов президента.

«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями до заявления президента, президент более чётко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», — говорит Дмитрий Песков.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят стихийные несанкционированные акции протеста. Горожане недовольны планами по строительству храма Святой Екатерины в парке у драмтеатра в центре города. В результате протестов задержаны десятки человек, по некоторым из них суд принял решение об административном аресте.

Вчера на форуме ОНФ в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, чтобы прийти к общему решению. В этот же день вечером к протестующим вышли представители властей, некоторые депутаты, включая главу города Александра Высокинского. Он заявил, что такой опрос будет проведён.