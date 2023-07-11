Премьер-министр Беларуси посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» впервые побывала делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. Гости приехали на предприятие в ходе визита на международную выставку «Иннопром-2023», которая сейчас проходит в Екатеринбурге. В состав делегации вошли также чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

В книге почётных гостей выставочного комплекса УВЗ Роман Головченко оставил запись: «В память о посещении Уралвагонзавода белорусской делегацией и в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере. Желаю новых производственных успехов в деле укрепления обороноспособности России!»

«Для Уралвагонзавода Республика Беларусь – давний стратегический партнёр. Наши деловые отношения не одно десятилетие развиваются не только в области военно-технического сотрудничества, но и промышленной кооперации. Уверен, что и в будущем они будут столь же успешными», – отметил генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов.