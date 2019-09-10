Представитель РПЦ заявил, что наука «валяет дурака», придерживаясь теории Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» заявил, что эволюционная теория Чарльза Дарвина «совершенно ненаучна» и «абсолютно не подтвердилась», пишет РИА Новости.

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал священник.

Смирнов считает, что перед людьми в настоящее время стоит выбор: «либо принять библейское учение» о создании человека и всей Земли Богом, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать». Также он заявил, что семья — это не общественный институт: под институтом нужно понимать, например, прокуратуру или армию, а так как семья «создана Богом», то она не может подпадать под эту терминологию.

Напомним, в августе протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с учёным Чарльзом Дарвином, жившим в ХIХ веке. По словам священника, это произошло в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, где тот похоронен.

«В Вестминстерском аббатстве похоронены многие именитые люди. Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз, как тебе там?" — обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?» — рассказал протоиерей.

Он добавил, что у Дарвина «было наивное представление, что археология найдёт эти промежуточные звенья». Как утверждает Артемий Владимиров, великий учёный ответил ему.