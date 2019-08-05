Священник РПЦ рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с учёным Чарльзом Дарвином, жившим в ХIХ веке, видео с представителем РПЦ опубликовано на YouTube-канале телеканала «Спас».

По словам священника, беседа произошла в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, где похоронен Дарвин.

«В Вестминстерском аббатстве похоронены многие именитые люди. Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз, как тебе там? — обращался я к надгробию. — Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?"», — рассказал протоиерей.

Он добавил, что у Дарвина «было наивное представление, что археология найдёт эти промежуточные звенья». Как утверждает Артемий Владимиров, великий учёный ответил ему.

«Что вы думаете я услышал? "Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения"», — процитировал священник ответ Дарвина.

Подытоживая, протоиерей порадовался «торжеству разума и православия», пожалел англосаксов и предложил телеканалу «Спас» транслировать свои передачи на английском и китайском языках.