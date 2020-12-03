Председателя Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила наградили знаком отличия федерального значения

Председателю Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борису Соколову вручили знак отличия федерального значения первой степени. Его наградили за активную работу по развитию предпринимательства в Свердловской области и значительный вклад в становление и развитие системы Торгово-промышленных палат в России. Также Соколов получил почётную грамоту главы города.

По информации пресс-службы тагильской мэрии, Борис Соколов возглавляет Торгово-промышленную палату Нижнего Тагила с 2006 года. В 2016 году он был награждён знаком отличия второй степени Торгово-промышленной палаты РФ (сейчас — первой степени), а в 2019-м — благодарственным письмом губернатора Свердловской области.