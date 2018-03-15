Предприятия отказались закрывать опасные производства на время ЧМ-2018

Российские производства, использующие опасные вещества, не планируют полностью прекращать работу на время чемпионата мира по футболу, пишет «Коммерсантъ». Представители предприятий объясняют это неточными формулировками нормативов, невозможностью остановки по технологическим и экономическим причинам и обещают ввести дополнительные меры безопасности.

В начале 2018 года ФСБ начала извещать промпредприятия о возможном закрытии на период проведения ЧМ-2018, при том что постановление правительства от 9 июня 2017 года допускало различный подход — оперативные штабы могли закрыть все предприятия или же ограничиться усилением мер безопасности под гарантии менеджмента.

На расширительную трактовку нормативов по безопасности в Ростехнадзор пожаловался глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и 7 марта ведомство уточнило, что приостановка коснётся предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Однако уточнение ведомства не внесло ясности в ситуацию.

В итоге, по данным «Коммерсанта», компании активно предоставляют оперативным штабам разъяснения о невозможности остановки своих предприятий. В частности, в СИБУРе сообщили, что не планируют останавливать производство, и дали обоснование о невозможности этого по технологическим и экономическим причинам. В «Газпром энергохолдинге» отметили, что тоже отправили такие обоснования и усилили меры безопасности. «Росэнергоатом» направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, аналогичные письма в ближайшее время будут отправлены по Ростовской и Ленинградской АЭС.

Как сообщили на одном из химпредприятий Дзержинска, неофициально в Роспотребнадзоре и региональном УФСБ им сказали, что на время чемпионата местные химзаводы работать будут.

«Кажется, всё налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять всё под козырёк», — отметил собеседник газеты.

Ещё на одном заводе изданию пояснили, что потенциально опасные предприятия будут работать, но под полную личную ответственность руководителей.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.