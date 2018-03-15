Предприятия отказались закрывать опасные производства на время ЧМ-2018

15.03.2018 12:25

Российские производства, использующие опасные вещества, не планируют полностью прекращать работу на время чемпионата мира по футболу, пишет «Коммерсантъ». Представители предприятий объясняют это неточными формулировками нормативов, невозможностью остановки по технологическим и экономическим причинам и обещают ввести дополнительные меры безопасности.

В начале 2018 года ФСБ начала извещать промпредприятия о возможном закрытии на период проведения ЧМ-2018, при том что постановление правительства от 9 июня 2017 года допускало различный подход — оперативные штабы могли закрыть все предприятия или же ограничиться усилением мер безопасности под гарантии менеджмента.

На расширительную трактовку нормативов по безопасности в Ростехнадзор пожаловался глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и 7 марта ведомство уточнило, что приостановка коснётся предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Однако уточнение ведомства не внесло ясности в ситуацию.

В итоге, по данным «Коммерсанта», компании активно предоставляют оперативным штабам разъяснения о невозможности остановки своих предприятий. В частности, в СИБУРе сообщили, что не планируют останавливать производство, и дали обоснование о невозможности этого по технологическим и экономическим причинам. В «Газпром энергохолдинге» отметили, что тоже отправили такие обоснования и усилили меры безопасности. «Росэнергоатом» направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, аналогичные письма в ближайшее время будут отправлены по Ростовской и Ленинградской АЭС.

Как сообщили на одном из химпредприятий Дзержинска, неофициально в Роспотребнадзоре и региональном УФСБ им сказали, что на время чемпионата местные химзаводы работать будут.

«Кажется, всё налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять всё под козырёк», отметил собеседник газеты.

Ещё на одном заводе изданию пояснили, что потенциально опасные предприятия будут работать, но под полную личную ответственность руководителей.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

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