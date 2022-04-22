Предприятия Нижнего Тагила вышли на субботники

С конца прошлой недели в Нижнем Тагиле началась пора субботников. Сегодня на улицы города вышли коллективы предприятий, чтобы навести порядок на закреплённых территориях. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, в субботнике приняло участие 760 человек и 22 единицы техники. Металлурги прибрали территорию у административных корпусов, газоны от бывшего завода ЖБИ до мемориала боевой славы с обеих сторон. Планируется вывезти более 500 кубометров мусора. Также субботники пройдут на территории самого предприятия, на музее-заводе и в подшефных детских садах и школах. На субботник вышел вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Коллектив ООО «Водоканал-НТ» прибирал территорию в районе здания № 45а на улице Красноармейской. В этом году предприятие специально для этих целей закупило новый инвентарь: мётлы, грабли, перчатки и 250-литровые мешки для мусора.

«Каждый год в апреле мы устраиваем субботник, прибираем территорию в границах Газетная — Красноармейская — Ломоносова. Дополнительно наводим порядок на территории другой управляющей компании, потому что эта дорога ведёт к нам, а УК не торопится приводить её в порядок», — рассказала АН «Между строк» начальник административного-хозяйственного отдела ООО «Водоканал-НТ» Наталья Сиббагатуллина.

Как отметили в «Водоканале-НТ», сегодня на субботник вышло 25 сотрудников компании. Они собрали 70 мешков мусора, которые в ближайшее время вывезет МУП «Талилдорстрой».