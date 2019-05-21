Предприятия Нижнего Тагила после указа Путина потратят 2 млрд рублей на снижение выбросов

До 2024 года предприятия Нижнего Тагила потратят более 2 млрд рублей на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух, заявил во время отчёта о работе правительства в Заксобрании региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы Среднего Урала, финансирование экологических мероприятий в Нижнем Тагиле составило 2,4 млрд рублей, из них 95% вложат промышленники. Решение было принято для исполнения указа президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой принять федеральный закон, предусматривающий применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле и ещё 11 городах России. Поручения по итогам послания Федеральному собранию опубликованы на сайте Кремля. Неблагоприятная экологическая ситуация в Нижнем Тагиле, как и в Челябинске, становилась предметом внимания Путина и в прошлом послании Федеральному собранию, по итогам которого и был принят указ.