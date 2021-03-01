Предприниматели Нижнего Тагила смогут пожаловаться на нарушение своих прав и бездействие госорганов

3 марта в Нижнем Тагиле личный приём предпринимателей проведут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и мэр Владислав Пинаев. Бизнесмены смогут пожаловаться на нарушение своих прав, а также бездействие органов государственной и исполнительной власти.

Приём пройдёт с 10 до 12 часов в центре «Мой бизнес» по адресу: пр. Мира, 2а. Желающих просят обязательно заранее записаться по телефону: 8 (343) 223-62-74. Для записи необходимо сообщить: наименование организации, фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, тему или вопрос приёма.

С собой необходимо иметь документы, подтверждающие право на ведение предпринимательской деятельности, и средства индивидуальной защиты (маску или респиратор).