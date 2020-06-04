«Он предложил кандидатуру преемника». В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали увольнение директора школы № 4 из-за потушивших Вечный огонь подростков

В тагильской мэрии прокомментировали увольнение Владимира Саламатова с поста директора школы № 4, ученики которой затушили Вечный огонь на площади Славы в конце мая. В пресс-службе городской администрации АН «Между строк» сообщили, что он якобы сам хотел покинуть должность руководителя образовательного учреждения ещё до инцидента, произошедшего с участием семиклассников.

«Директор школы № 4 Владимир Саламатов ещё до инцидента, произошедшего с учениками данного учебного заведения, заявил о намерении завершить свою трудовую деятельность в должности директора школы, более того, предложил кандидатуру преемника, — заявила начальник управления образования при мэрии Татьяна Удинцева. — Абсолютно не те акценты сделаны в этой ситуации педагогическим коллективом, я считаю. Сейчас педагогам было бы правильнее уделить больше внимания подросткам, затушившим Вечный огонь на площади Славы. Оказать им и их семьям психолого-педагогическую помощь. Вместе переосмыслить, что изменить в педагогическом процессе, чтобы подобное не повторялось. Сейчас дети попали в эпицентр конфликта, что с педагогической точки зрения неверно, на мой взгляд».

Однако сам Владимир Саламатов подчеркнул Znak.com, что не согласен увольняться. Он рассказал, что после инцидента с Вечным огнём его пригласили в управление образования и предложили уволиться — по соглашению сторон или по собственному желанию.

«Я не согласен увольняться, пока не будет результатов проверки областной комиссии по этому факту. Также у нас сегодня в школе работает комиссия, которая должна будет предоставить результаты проверки», — сказал руководитель школы.

По мнению педагогов школы, такая показательная порка была организована из-за двух семиклассников школы № 4, которые залили водой Вечный огонь на площади Славы ради эксперимента. Сотрудники и выпускники образовательного учреждения сочли такое наказание излишне суровым и несправедливым, поэтому выступили против увольнения Владимира Саламатова. Они направили обращение мэру Владиславу Пинаеву (его подписали 43 сотрудника школы), а также записали видеообращение.

Владимир Саламатов отработал в школе № 4 без малого 40 лет. Из них в роли директора — 31 год. За это время он выпустил сотни учащихся. Некоторые из них позже вернулись в школу, чтобы работать плечом к плечу именно с Владимиром Игоревичем. Учителя и выпускники характеризуют директора школы как высококвалифицированного и опытного профессионала, соответствующего своей должности. По их словам, ему всегда удаётся найти подход к детям и их родителям. Для коллег Владимир Саламатов является образцом справедливости, честности и благородства.

«Я в школе работаю уже 8 лет, — отмечает учитель английского языка и классный руководитель шестого класса Татьяна Воробьёва. — Мне под руководством Владимира Игоревича очень комфортно работать. Он с пониманием относится не только к различным рабочим моментам, которые всегда пропускает через себя, но и к личным проблемам. Всегда может морально поддержать, если это необходимо, и поступает только по совести. Он — человек слова».

Отметим, Вечный огонь на площади Славы уже не раз становился жертвой игр подростков. Но никогда к директорам образовательных учреждений не применялось такое суровое наказание, как увольнение. Особенно непонятен был коллективу такой жест со стороны управления образования сейчас, когда школьники находятся на дистанционном обучении и должны соблюдать режим самоизоляции.