Правозащитники оспорили закон о «праве на забвение» в Конституционном суде

Информационно-аналитический центр «Сова» обратился в Конституционный суд с жалобой на закон о «праве на забвение», со ссылкой на адвоката «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна пишут «Ведомости».

Правозащитники оспаривают нормы закона, согласно которым поисковые системы по требованию граждан должны удалять из выдачи неактуальную информацию, «утратившую значение для заявителя». В центре считают, что это противоречит принципу правовой определённости и может привести к неадекватному толкованию и применению закона.

Центр «Сова» обратился в Конституционный суд после того, как из поисковой выдачи Google удалили информацию с сайта sova-center.ru, в том числе касающуюся радикального национализма и противодействия экстремизму. «Правом на забвение» воспользовались люди, осуждённые за экстремизм, в июне 2017 года центр пытался оспорить это в Арбитражном суде Москвы, но проиграл.

По статистике «Яндекса» за январь — март 2016 года, половина запросов на удаление ссылок по закону о «праве на забвение» касается достоверной, но неактуальной информации. В частности, в 23% случаев речь идёт о сведениях о погашенных судимостях.