Правоохранительные органы Нижнего Тагила ищут свидетелей стрельбы, в которой погиб 7-летний Егор Коркунов

Правоохранительные органы ищут свидетелей трагедии, которая произошла 4 августа 2019 года в районе коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке, где семилетний Егор Коркунов получил смертельное пулевое ранение в голову.

Напомним, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. На протяжении всего действия мимо стрелков проходят несколько человек, которые делают мужчинам замечания, но те никак не реагируют и продолжают стрельбу.

Если вы стали свидетелем данного инцидента или вам что-то известно о его обстоятельствах, позвоните в следственный отдел по Тагилстроевскому району по телефону 8 (3435) 41-45-07.

Как видно на видеозаписи, первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке (обвиняемый Александр Борисов. — Прим. ред.), после чего компания идёт смотреть результаты. Потом Борисов делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.

Егор Коркунов скончался 12 января не приходя в сознание. Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство из хулиганских побуждений, а 15 января Борисова арестовали — сначала до 14 марта, после чего срок ареста продлили до 4 августа. Сам Борисов настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости.

Как рассказал E1.ru адвокат Борисова, сейчас следствие ждёт результатов ситуационной экспертизы, которую делают в Москве, чтобы прояснить, чей выстрел стал смертельным для Егора. В течение трёх минут они по очереди сделали десять выстрелов.