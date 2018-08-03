Правоохранители задержали сбежавшего из колонии-поселения в Каменске-Уральском заключённого

Осуждённый, который сбежал из колонии-поселения в Каменске-Уральском 31 июля, вечером 2 августа был задержан, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

«В поиске осуждённого-поселенца были задействованы сотрудники нескольких управлений и отделов ГУФСИН, а также сотрудники ряда учреждений главка и полиции», — отметили в ведомстве.

Напомним, 38-летний уроженец Таджикистана Рузибек Гафуров отбывал наказание за кражу, суд лишил его свободы на восемь месяцев. После побега осуждённому по статье 313 Уголовного кодекса РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи») грозит до трёх лет лишения свободы.