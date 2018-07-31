Из колонии в Свердловской области сбежал заключённый

Главное управление ФСИН по Свердловской области обратилось к жителям области с просьбой помочь им в розыске заключённого, бежавшего накануне из колонии-поселения № 59 в Каменске-Уральском, со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Александра Левченко пишет Znak.com.

Беглец — Рузибек Авазбекович Гафуров, 1980 года рождения, уроженец Таджикистана, был прописан в посёлке Шувакиш и осуждён за кражу. О побеге Гафурова стало известно вчера в 17:15, во время обхода сотрудниками ФСИН территории КП-59 и проверки осуждённых.

«В настоящее время организованы и проводятся розыскные мероприятия, выставлены временные розыскные посты», — отметил Левченко.

Приметы Гафурова: рост около 160 сантиметров, плечи покатые, волосы чёрные с залысинами, лицо круглое, лоб средний, нос прямой, подбородок овальный с ямкой, глаза карие, брови густые, дугообразные, губы тонкие, уши прижаты.

Региональная ФСИН просит всех, кто что-либо знает о местонахождении беглеца, сообщить информацию об этом по телефонам: 8 (343) 359-56-11 и 8 (343) 359-57-44.