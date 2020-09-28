Правоохранители не смогли установить предпринимателя, выбросившего 300 бутылок просроченной газировки возле реки под Нижним Тагилом

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура и полиция не смогли установить злоумышленника, который на берегу реки выбросил около 300 бутылок газированных напитков с истекшим сроком годности. Несанкционированная свалка была обнаружена в начале мая в районе посёлка Евстюниха.

«Мы поручили полиции провести проверку по данному факту с целью установления нарушителя, — рассказал АН “Между строк” Нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков. — На этой свалке была найдена картонная упаковка с данными предпринимателя Гадыева Саида Дамет Оглы, который осуществляет свою деятельность недалеко от этого места, есть такое кафе “Апшерон”. В ходе опроса сотрудниками полиции он отрицал, что осуществил данный сброс. И предположил, что коробка с его данными могла быть подкинута на свалку его конкурентами по бизнесу. Данные “Безопасного города”, которые просмотрели сотрудники полиции, с начала мая до момента обнаружения свалки не позволили получить какой-либо важной информации, чтобы установить злоумышленника. Поэтому привлечь предпринимателя не получилось».

Свалка находилась на земельном участке в границах водоохраной зоны реки Тагил на землях лесничества, в связи с чем прокурором 26 мая в Ленинский районный суд Нижнего Тагила было направлено исковое заявление к ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» и Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области о ликвидации свалки.

Как говорится в официальном ответе лесничества, площадь и объём свалки составили 70 кв. м (14 куб. м), а нанесённый ущерб природе — почти 68 тысяч рублей. Свалка была ликвидирована силами сотрудников организации и волонтёров и утилизирована регоператором «Рифей».