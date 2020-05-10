В Нижнем Тагиле неизвестные выкинули рядом с рекой несколько сотен бутылок с просроченной газировкой

В Нижнем Тагиле в районе посёлка Евстюниха местные жители обнаружили несколько сотен бутылок газированных напитков с истекшим сроком годности. Необычная свалка появилась на берегу реки Тагил по пути в этнопарк «Ермаково городище».

«После того, как кончится асфальт, проехать ещё метров двести. Свалку хорошо видно. Там не меньше 500-700 бутылок и все полные», – рассказал ИА «Все новости» Сергей Родионов, обнаруживший стихийную помойку.

Кто выкинул целую партию просроченной питьевой воды - пока не установлено. Журналисты издания сообщило об инциденте в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру.