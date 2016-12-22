Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта

После массового отравления в Иркутске все спиртосодержащие препараты будут продавать по только рецепту врача. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Хлопонин, передаёт РИА Новости.

Без рецепта купить медицинские спиртовые настойки, в том числе валокордин и настойку боярышника, будет невозможно.

По распоряжению президента правительство за первый квартал наступающего года должно будет разработать меры контроля за суррогатным алкоголем, составляющим значительный процент потребления всего алкоголя в России.

По словам Хлопонина, теперь для покупки в аптеке настойки боярышника, валокордина и других спиртосодержащих лекарств потребуется предварительное посещение лечащего врача и получение рецепта. Кроме того, продажа подобных лекарств в больших ёмкостях будет запрещена. Вице-премьер пояснил, что в стандартном небольшом пузырьке около 4 тысяч капель, которых должно хватить любому пациенту.

Также Хлопонин подтвердил запрет на работу автоматов по продаже спиртосодержащих лекарств «Боярка», в которых круглосуточно можно было приобрести недорогую спиртовую настойку.

На такие меры пришлось пойти после массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», в результате которого погибли уже 72 человека.

Агентство новостей «Между строк»