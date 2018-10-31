Правительство закупит для Свердловской области шесть скорых и четыре школьных автобуса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство закупит для Свердловской области шесть машин скорой помощи и четыре школьных автобуса, пишет Znak.com.

Закупки необходимого транспорта запланированы для всех нуждающихся регионов. Всего федеральное правительство выделит на покупку 800 машин скорой помощи и 1200 школьных автобусов 5 млрд рублей из резервного фонда.

С предложением выделить средства выступило Министерство промышленности и торговли России.

Поставщиками автомобилей станут российские производители ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».