Правительство выделит на поддержку экономики 1,4 трлн рублей из накопленных 18 трлн

Российские власти перед кризисом накопили «подушку безопасности» из 17,7 трлн рублей, со ссылкой на данные Банка России пишет РБК.

По состоянию на 1 марта 2020 года рублёвые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн рублей, ещё 2,4 трлн рублей лежало на банковских счетах региональных правительств.

При этом 1 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей. Выделить больше мешают правила расходования средств из Фонда национального благосостояния — максимальная сумма, по расчётам издания, в 2020 году при ценах на нефть 25 долларов за баррель составит 1,7 трлн рублей ликвидных резервов. Проблема в том, что в российском бюджетном законодательстве не прописаны положения о расходовании средств в случае чрезвычайных обстоятельств.

Между тем из закона о приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля, следует, что власти рассматривают опции наращивания фискальных стимулов. В том числе в документе есть формулировка, что бюджет может быть увеличен за счёт дополнительных поступлений от «отдельных видов» ненефтегазовых доходов. РБК отмечает, что правительство сможет увеличить расходы на поддержку экономики на сумму прироста определённых видов ненефтегазовых доходов, даже если общие ненефтегазовые доходы сократятся в 2020 году. Что именно подразумевается под «отдельными видами», пока неизвестно.

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