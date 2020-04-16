Правительство выделит бизнесу до 80 миллиардов рублей на выплату зарплат

Правительство России намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 миллиардов рублей на выплату зарплат, со ссылкой на федерального чиновника пишут «Ведомости».

В Минфине сообщили, что расходы на безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу пока рассчитываются, в Минэкономразвития не ответили на этот вопрос. Предприниматели, опрошенные изданием, сообщили, что ожидали большей поддержки.

Безвозмездную финансовую помощь бизнесу 15 апреля пообещал президент России Владимир Путин. Он отметил, что на неё смогут рассчитывать только компании из отраслей, пострадавших от пандемии, где по состоянию на 1 апреля сократили не более 10% сотрудников.

Потенциально на предложенную помощь смогут претендовать 112 тысяч компаний, считают в Центре стратегических разработок. Там отметили, что если бы государство решило в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, то потребовался бы 491 миллиард рублей, если бы только 80% зарплат — 393 миллиарда рублей.

Глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил 13 апреля, что властям России следует дополнительно выделить два-три триллиона рублей на прямые дотации бизнесу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».