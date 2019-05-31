Правительство выделит 7,4 млрд рублей на популяризацию русского языка в мире

Порядка 7,4 млрд рублей с 2019 по 2025 год будет направлено на популяризацию русского языка в мире, со ссылкой на целевую программу Министерства просвещения «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ» пишет ТАСС.

Программа направлена на улучшение условий для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому, продвижение языка и образования на русском «в государствах — участниках СНГ, Республиках Абхазия и Южная Осетия, а также в иностранных государствах». Объём ассигнований из федерального бюджета — всего 7,4 млн рублей. На эти деньги, в частности, предполагается «формирование единого электронного образовательного пространства», которое объединит все информационно-просветительские ресурсы по русскому языку и российской культуре, создание онлайн-школ на русском, организацию системы тренажёров и игр в интернете с «целью изучения и совершенствования русского языка как родного, как неродного, как иностранного для граждан независимо от места их проживания».

Также в рамках программы планируется обеспечить республики РФ учебными пособиями для изучения русского и языков из числа языков народов России, а также педагогами. Предусмотрено проведение олимпиад, конкурсов среди учеников, организация факультативных занятий и электронных курсов на родном языке по изучению национальной истории, культуры, народного творчества.