Правительство выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах, меры позволят трудоустроить 80 тысяч человек, со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустин пишет РБК.

«Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что обратившимся в службы занятости гражданам предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий и в соцлужбах по уходу за пожилыми. Также на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, на время будут организовать дополнительную работу.

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%, сообщал ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн граждан, отмечал он.