Правительство выделило более 45 млрд рублей на поддержку медиков, работающих с больными коронавирусом

Правительство России выделило 45,6 миллиарда рублей для доплат медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Доплаты на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин, они предусмотрены на три месяца начиная с апреля. Согласно поручению президента, врачи, работающие с больными коронавирусом в стационаре, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей. Также доплаты получат сотрудники скорой помощи, работающие с заражёнными коронавирусом: врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей.

По данным на 12 апреля, в России зарегистрировано 15,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 130 человек умерли, 1291 человек выздоровел.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».