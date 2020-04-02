Экономика

Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

02.04.2020 11:36
Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Правительство России выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тысячи автомобилей скорой помощи, со ссылкой на распоряжение кабмина пишут «Известия».

«В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорится в справке к документу.

Минпромторг должен в течение двух дней предоставить перечень возможных к закупке типов автомобилей, а Минздрав — в течение пяти дней распределить их между регионами.

Накануне Министерство финансов России зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с последствиями распространения коронавируса. На реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей — речь идёт об отсрочке по выплате бюджетных кредитов, а также о поддержке регионов в случае снижения доходов на фоне пандемии.

Ранее медиков предложили освободить от подоходного налога во время борьбы с коронавирусом — с инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. По его мнению, меры поддержки всего медицинского сообщества могут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг.

В России на вчерашний день зарегистрировано 2777 заражённых коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»
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