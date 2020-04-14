Правительство выделило 3,1 млрд рублей для Минобороны, ФСБ и Росгвардии на выплаты врачам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства России будет выделено 3,1 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, которые оказывают помощь заражённым коронавирусом, пишет «Российская газета». 2,2 млрд рублей будет выделено Минобороны, 21,8 млн рублей — Росгвардии, 284,4 млн рублей — ФМБА, 120,7 млн рублей — ФСБ, 223,4 млн рублей — ФСИН и 194,8 млн рублей — управлению делами президента.

Накануне Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам — после того, как президент России Владимир Путин в своём обращении заявил, что сотрудникам российской системы здравоохранения, которые работают с больными коронавирусом, будут назначены дополнительные выплаты в ближайшие три месяца начиная с апреля. Президент поручил установить следующие специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 21 тысяча случаев коронавируса в 82 регионах страны. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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