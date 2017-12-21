Правительство вносит в Госдуму законопроект об уплате налогов через МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность платить налоги через многофункциональные центры (МФЦ), сообщается на сайте правительства.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта — совершенствование порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, улучшение налогового администрирования.

В числе прочего документом предлагается ввести институт «специальных авансовых взносов», которые физлица смогут вносить «в счёт уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц».

Накануне Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) от старых налоговых долгов — в основном по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы. Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году.