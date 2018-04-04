Правительство внесло в Госдуму проект отмены монополии РЖД

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который допускает на рынок пассажирских железнодорожных перевозок частные компании, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас оператором поездов дальнего следования и пригородных электричек является только одна компания — ОАО «Российские железные дороги».

Согласно тексту законопроекта, предлагается ввести конкурсы между компаниями за маршруты поездов. Кроме того, документ предполагает введение рыночных цен на билеты, основывающихся на конкуренции.

«Перечисленные особенности исключают естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок», — отмечается в законопроекте.

Право на перевозки по маршруту, как предлагают авторы инициативы, будет закрепляться в договоре между компанией и государством.

План модернизации пассажирских железнодорожных перевозок дальнего следования ранее представил Минтранс.