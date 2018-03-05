Правительство увеличит в 10 раз штраф для авиадебоширов

Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержит ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), увеличивающих в 10 раз штраф за дебош в самолёте, пишут «Известия».

В согласованном с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России документе предлагается увеличить до 20–40 тысяч рублей штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, таких как курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлёте и посадке. В настоящее время штраф за подобные поступки составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за агрессивное поведение на борту. Сейчас за это грозит наказание в размере от 500 рублей до 1000 рублей либо арест на 15 суток, Минюст предлагает увеличить взыскание до 30–50 тысяч рублей. Также предлагается со 100 до 1000 рублей увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъёмки на борту и пользования телефонами.

В ноябре 2017 года Совет Федерации одобрил пакет законов, позволяющих авиаперевозчикам составлять чёрные списки дебоширов и отказывать их фигурантам в обслуживании.