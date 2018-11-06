Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров, пишет «Интерфакс». Документ подписан 27 октября и опубликован на сайте правительства, он вступит в силу через шесть месяцев после публикации.

Ранее «Известия» сообщали, что российское правительство подготовило проект новых правил, согласно которым администраторы мессенджеров должны будут при помощи операторов связи проверять идентичность своих пользователей по номеру телефона. Издание сообщает, что сотовые компании также будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что новое постановление — «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», и отметил, что анонимная переписка в мессенджерах «затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений».

Закон о регулировании мессенджеров был принят летом 2017 года и вступил в силу с 1 января этого года.