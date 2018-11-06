Мессенджеры в России обяжут проверять подлинность номера телефона пользователя

Правительство подготовило новые требования к проверке пользователей мессенджеров, согласно которым клиентом этих сервисов сможет быть лишь тот человек, на которого оформлен номер мобильного телефона, со ссылкой на проект соответствующего постановления пишут «Известия».

Информацию о своих пользователях сотовым компаниям будут обязаны передавать владельцы мессенджеров, на ответ сотовому оператору планируют отвести 20 минут. Если информация о пользователе совпадёт с данными из базы компании, идентификацию сочтут пройденной, а оператор связи обязан будет зафиксировать сведения о том, каким мессенджером пользуется абонент. В базах данных сотовых операторов также, как следует из проекта поправок, будет храниться уникальный идентификационный код пользователя, присвоенный ему мессенджером.

В случае, если сотовый оператор не подтвердит наличие клиента в его базе номеров, идентификацию сочтут не пройденной, а мессенджер должен будет отказать пользователю в услугах. Проваленной верификацию будут считать и в том случае, если оператор связи не подтвердит данные об абоненте в течение 20 минут.

За нарушение новых правил мессенджеры будут привлекать к административной ответственности.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что новое постановление — «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», и отметил, что анонимная переписка в мессенджерах «затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений».

Опрошенные «Известиями» эксперты усомнились в том, что зарубежные сервисы будут исполнять новые требования. Представители ICQ, WhatsApp, Viber и Там-Там на запросы издания не ответили.