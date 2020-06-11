Правительство Свердловской области станет акционером госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

До конца года правительство Свердловской области может войти в состав учредителей Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) им. В. В. Тетюхина и получить акции на 1,2 млрд рублей — сумму предоставленного займа на строительство медцентра. Об этом 66.ru заявил гендиректор клиники Алексей Щелкунов.

В создание УКЛРЦ более 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ. Договорённости между основателем и областными чиновниками предполагали, что правительство войдёт в состав учредителей.

«Когда принималось решение об участии правительства в проекте, было подписано соглашение. С тех пор курс не поменялся. Договорённости не пересмотрены, они в стадии реализации. Думаю, что до конца 2020 года мы этот вопрос закроем. То есть участие области в составе медцентра будет оформлено официально», — рассказал гендиректор УКЛРЦ Алексей Щелкунов.

При официально оформленном участии правительство получит пакет акций АО примерно в 25%. Но акционеры в лице сыновей Владислава Тетюхина предлагают пересмотреть долю участия области в сторону увеличения, чтобы клиника смогла нормально развиваться, однако пока такой заинтересованности со стороны чиновников нет.

На территории медцентра сегодня находятся нефункционирующие шестиэтажный корпус центра реабилитации и профилактического лечения, стационар для пациентов, проходящих второй и третий этапы реабилитации, на 130 мест и приёмное отделение. Все объекты возведены, закрыт тепловой контур, к ним протянуты коммуникации. Для внутренней отделки и дооснащения оборудованием необходимо примерно 900 млн рублей.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году. С того момента в клинике сделали более 6 тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. И его руководство неоднократно напоминало о важности получения федеральных квот. Только спустя шесть лет тетюхинский госпиталь получит 1300 федеральных квот от Минздрава России на эндопротезирование крупных суставов.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа госпиталя правительством региона. Сегодня в активы компании входит современное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».