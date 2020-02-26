Правительство Свердловской области ищет проектантов по сносу недостроенной детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс на разработку проекта организации работ по демонтажу недостроенной детской многопрофильной больницы на Гальянке в Нижнем Тагиле. Первоначальная стоимость лота составила 3,85 млн рублей, окончание подачи заявок — 11 марта.

Информацию о том, что долгострой будет снесён, впервые озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в июне 2019 года. В октябре был разыгран конкурс на проведение технической экспертизы объекта. Победителем тендера был признан УрФУ им. Б. Ельцина, который снизил стартовую цену с 4,14 млн рублей до 4 млн рублей.

В феврале 2020 года стало известно, что проектированием детского медицинского центра на ГГМ в Нижнем Тагиле будет заниматься компания «Монолит» М» из Санкт-Петербурга. Изначально управление капитального строительства Свердловской области было готово заплатить за эту работу 32 млн рублей. В итоге питерская компания выиграла конкурс, понизив стоимость контракта на 36%, до 20,5 млн.

Современный медицинский комплекс планируют возвести рядом с госпиталем Тетюхина по Уральскому проспекту. В него войдут детская поликлиника на 650 посещений в смену, круглосуточный стационар на 160 коек, лечебно-диагностический блок и вертолётная площадка. Детский медицинский центр получит статус межмуниципального и будет принимать пациентов из Нижнего Тагила и городов Горнозаводского округа: Верхней и Нижней Салды, Верхнего Тагила, Качканара, Кушвы, Невьянска и других.

Стационар хотят разделить на отделения для новорождённых, педиатрическое, отоларингологическое, травматолого-ортопедическое, неврологическое и хирургическое. Сейчас в городе два стационара — на Карла Либкнехта и Кузнецкого, но они уже не отвечают современным требованиям здравоохранения и не способны вместить всех нуждающихся. В многопрофильной больнице будет свой пищеблок и аптека.

Строительство детской многопрофильной больницы началось в Нижнем Тагиле около 20 лет назад, но в 1998-м было заморожено из-за недостатка финансирования. После того как многострадальный долгострой был передан на баланс области, решить его судьбу стало ещё сложнее. Так, в марте 2015 года проект планировали возродить, сократив площадь больницы и количество в ней койко-мест. Однако денег в региональной казне на тот момент не нашлось.