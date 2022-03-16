Правительство России выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики 

Заседание президиума Правительственной комиссии приняло очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это гибкий документ, он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации, сообщает пресс-служба кабмина.

«В него включено более ста инициатив — без учёта уже принятых и реализуемых. Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 трлн рублей. Ряд мероприятий, которые предложено включить, планируется реализовать до конца марта, в том числе на уровне Евразийского экономического союза», — говорит Мишустин.

В России будет запущена новая кредитная программа на пополнение оборотных средств бизнеса для разных секторов экономики, что поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, в том числе системообразующих. Первыми такой возможностью смогут воспользоваться представители промышленности и торговли, а также аграрии.

Часть новых мер поддержки коснётся представителей малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей, которым сейчас нужны дополнительные займы по доступным ставкам, правительство запустило сразу несколько программ. Среди них — новые инвесткредиты на срок до трёх лет и программа льготного кредитования, реализуемая в рамках профильного национального проекта.

В план правительства вошли и предложения по поддержке строительной отрасли. В частности, практически все требования в сфере строительства планируется перевести в разряд добровольных, что позволит при необходимости оперативно корректировать проектную документацию и расширить возможности применения новых архитектурных и технических решений.

Также предлагается повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей, сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления. Кроме того, правительство РФ заверило, что будет помогать компаниям, попавшим под санкции, и содействовать сохранению рабочих мест и зарплат.

«Реализация комплекса мер должна обеспечить максимальную гибкость экономики. Снять внутренние ограничения для бизнеса. Дать большую свободу предпринимателям. Поддержать бесперебойную работу предприятий. И главное — помочь сохранить занятость», — добавил Мишустин.