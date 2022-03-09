Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса 

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки жителей страны и бизнеса в условиях санкций. Изменения коснутся в том числе индексации пенсий, расчёта МРОТ и прожиточного минимума. Представители бизнеса получат право на кредитные каникулы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент наделил правительство полномочиями проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Также кабмин вправе изменить порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы в случае, если кредитный договор был заключён до 1 марта 2022 года. С просьбой об отсрочке они смогут обратиться к кредитору до 30 сентября. Каникулы предоставят тем, чьи доходы упали более чем на 30 процентов, а размер кредита не превышает установленного правительством предельного уровня. Таким заёмщикам могут на срок до полугода отсрочить платежи по кредиту или уменьшить их размер.

Также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года не будут осуществляться плановые проверки таких предприятий. Проверки в отношении «имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут проводиться до конца 2024 года.

Закон позволяет медицинским организациям закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощённом порядке. Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против России. Кроме того, максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту повысили с миллиона до 1,5 млн рублей.