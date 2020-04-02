Правительство России готовится перейти на удалённую работу вслед за Путиным

Правительство России из-за распространения в стране коронавирусной инфекции может перейти на дистанционную работу вслед за президентом Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».

«Заседание правительства в четверг впервые может пройти в режиме видеосвязи», — сообщил источник издания в правительстве России.

Официально в правительстве эту информацию не подтвердили и не опровергли. До этого совещание с членами кабмина в онлайн-формате провёл глава государства Владимир Путин: президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёво, а члены правительства — на своих рабочих местах.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение удалённому формату работы из-за коронавируса, также он не пожимает руки собеседникам и соблюдает социальную дистанцию. Кроме того, президент нашёл плюсы в переходе кабмина на «удалёнку» — как отметил Путин, благодаря этому на дорогах Москвы уменьшится количество машин с мигалками, а члены правительства будут экономить время на передвижениях.

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