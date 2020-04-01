Президент России Владимир Путин начал работать «на удалёнке», со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет издание «Подъём».

«Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать всё дистанционно. Сейчас этот формат будет использоваться максимально широко. Президент сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой станет проведение его в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарёво и путём телеконференции будет связываться со стандартным набором руководителей, которые будут на своих рабочих местах. Это такая новация», — рассказал Песков.

Напомним, неделя с 30 марта по 3 апреля включительно объявлена нерабочей, власти страны попросили граждан в течение этих дней оставаться дома. Запрещается покидать свои дома, за исключением неотложных поводов — похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы.

В России зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

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