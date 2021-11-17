Правительство РФ увеличило пособие по безработице на 662 рубля 

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году увеличится до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты, 5000 рублей — в следующие три месяца периода выплаты», — говорится в документе.

Минимальная величина пособия по безработице осталась без изменений — 1500 рублей.

В 2021 году максимальное пособие составило 12 130 рублей, что соответствует уровню МРОТ прошлого года.

В России пособие по безработице выплачивается с первого дня признания человека безработным. Первые три месяца он получает от государства 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более максимального размера пособия. С 2022 года эта выплата составит максимум 12 792 рубля. В последующие три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей.