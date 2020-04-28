Правительство РФ разработает новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил во время совещания с главами регионов 28 апреля.

По словам главы государства, общенациональная программа по восстановлению экономики и доходов граждан должна быть запущена в России синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений. Он добавил, что готовить необходимые решения и консолидировать под них ресурсы «нужно уже сейчас».

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — сказал президент.

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