Правительство РФ поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Также в правительстве допустили повышение штрафов за нарушение скоростного режима.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — цитирует РИА «Новости» вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего комиссию.

По словам Акимова, «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости.

Ужесточение ответственности за превышение скорости на дорогах могут быть представлены в правительство уже в 2020 году. Акимов считает, что если инициатива будет поддержана, то можно будет сначала внедрять пилотные зоны, в которых будет снижен порог.

«В год такая мера только по городам позволит спасти жизни более 1600 людей», — считает вице-премьер.

В настоящее время в России превышение скоростного режима штрафуется в 500 рублей, при этом, если нарушитель успевает оплатить его в течении 20 дней, он получает 50% скидку. Ранее Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей возможности оплатить штраф со скидкой.

Как пишет ТАСС, в рамках правкомиссии прозвучала идея дифференциации размера штрафа в зависимости от частоты нарушений.

«Безусловно, мы прорабатываем вопросы повышения штрафа, он у нас не менялся с 2013 года. Дифференцировать штраф в зависимости от превышения скорости в ещё большем размере. И посмотреть на предложения привязать ответственность к частоте правонарушений, грубо говоря, чтобы эта скоростная оплата 500 рублёвого штрафа не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают это просто как плату за скоростной проезд. По мере количества роста правонарушений ответственность будет возрастать по экспоненте», — заявил Акимов.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч.