Медведев поручил обосновать штрафы за нарушение скоростного режима на 10–20 км/ч

Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10–20 км/ч.

«МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч», — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.

Установление административного штрафа в размере 500 рублей за такое нарушение ПДД поддержал Минтранс.

Напомним, с 2013 года превышение скоростного режима до 20 км/ч стало «нештрафуемым». Позднее в ГИБДД объявили, что разработали законопроект со штрафом в 1500 рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч и в 3000 рублей — за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.