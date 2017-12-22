Правительство решило закрыть непопулярные государственные сайты

В правительстве предложили объединить интернет-ресурсы органов власти в общий портал, перестав развивать отдельные сайты с низкой посещаемостью, со ссылкой на концепцию развития единой цифровой среды сайтов госорганов пишет РБК.

В качестве альтернативы кабмин предложил сохранить существующие сайты, но использовать «согласованные методы развития, единые принципы организации пользовательских интерфейсов и размещаемых данных». В рамках этого сценария также предлагают запустить новый портал, который должен будет взаимодействовать с сайтами федеральных органов власти.

По мнению авторов концепции, траты на разработку страниц снизятся за счёт единых стандартов и закрытия сайтов с низкой посещаемостью. В 2016 году на «информационные системы» федерального уровня власти потратили 39,36 миллиарда рублей, в эту сумму входят траты на интернет-страницы ведомств, отмечает РБК.

Как рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, в середине января Минкомсвязи и «Открытое правительство» запустят промостраницу нового портала gov.ru, в феврале планируется ввести в действие бета-версию с некоторыми услугами. Козырев отметил, что из семи тысяч государственных сайтов в России «80% малопосещаемы, но деньги на них всё равно тратятся».

«Мы хотим закрыть подобные ресурсы, перенести их контент на единую платформу gov.ru и оставить только сайты, где аккумулируется основная часть трафика», — сказал он.

В 2018 году Минкомсвязи составит рейтинг государственных интернет-страниц и начнёт переносить информацию с тех, что не пользуются популярностью, на gov.ru.

Разработать концепцию летом поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. В пояснении к документу, который был разработан Минкомсвязи и экспертами «Открытого правительства» под руководством Михаила Абызова, говорится, что в России действует больше семи тысяч государственных сайтов и порталов, при этом 71% граждан затрудняется с ответом на вопрос о том, на какой интернет-ресурс нужно зайти для решения своих задач.

В начале 2018 года концепцию развития единой цифровой среды рассмотрит правительственная подкомиссия по цифровой экономике, комиссия под руководством Абызова, а также рабочая группа, возглавляемая вице-премьером Аркадием Дворковичем. Козырев отмечает, что документ должен быть одобрен к середине января.