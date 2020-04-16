Правительство разрешило регионам кредитовать друг друга на фоне пандемии коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров, что правительство России с 2021 года разрешит регионам кредитовать друг друга, пишет Znak.com.

«Мы также уже внесли в Государственную думу поправки в бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше манёвра в поиске ресурса для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала 2021 года будут сняты ограничения на так называемые "горизонтальные бюджетные кредиты", то есть возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трёх лет», — заявил Мишустин.

По словам главы правительства, также «будут сняты ограничения на вывоз долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга». Мишустин отметил, что кабмин уже сейчас занят «разработкой и принятием мер [поддержки] по отдельным секторам экономики». По словам Мишустина, президент накануне объявил о выделении средств для поддержки авиакомпаний, поэтому теперь необходимо разработать механизм поддержки сфер «строительства, гражданской авиационной и лёгкой промышленности».

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что из бюджета РФ будет выделено порядка 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости региональных бюджетов в период пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Кроме того, Путин сообщил, что 23 млрд рублей будет направлено на поддержку авиакомпаний, так как авиационная отрасль является одной из пострадавших от пандемии. Деньги будут направлены, в частности, на выплату зарплат, оплату стоянки воздушных судов.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.

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